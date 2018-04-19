Vekilliği düşen Baydemir: Zerre üzülmedim, çıkardıkları yasalarla yargılanacaklar

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Vekilliği düşürülen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, “Karardan zerre kadar üzüntü duymuyorum. Hiç kimse unutmasın, bir gün kendilerinin çıkarmış olduğu yasalarla yargılanacaklar” dedi.

BBC Türkçe’ye konuşan Baydemir, “Tam tersine aldıkları bu karadan onur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bu karar gösteriyor ki onlar diktatörlüğü savunuyor, bu karar gösteriyor ki AKP faşizmi savunuyor, birlikte yaşamın bütün köprülerini ortadan kaldırıyor” dedi.

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Dokunulmazlığının kaldırıldığını hatırlatan HDP’li vekil, hakkında 300 yılı aşkın hapis cezası istendiğini söyledi.

Baydemir şöyle devam etti: “AKP’nin böyle bir kararla parlamenterliğimizi gasp etmesi onun barıştan, demokrasi ve özgürlükten ne kadar korktuğunun göstergesidir. Bunun adına da AKP demokrasisi deniyor. Hiç kimse unutmasın, bir gün kendilerinin çıkarmış olduğu yasalarla yargılanacaklar.”

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