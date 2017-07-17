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Vekillerinin ziyaretine izin verilmeyen Almanya, Konya’daki üsten vazgeçmiyor

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Almanya, vekillerinin ziyaretine izin verilmeyen Konya’daki üsten vazgeçmeye niyetli değil.

Fotoğraf: Reuters

Berlin’de konuşan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yeni ziyaret tarihi için Türkiye’ye bir süre sınırlaması koymadıklarını söyledi.

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Sözcü, parlamento mensuplarının Alman askerlerini ziyaret etme hakkı bulunduğunu dile getirerek, “Ben, ortaya bir zaman beklentisi koymanın ve süre sınırlaması getirmenin mantıklı olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Seibert, NATO dahil tüm yollar denenerek Türkiye’yle görüşmeye çalışıldığını da söyledi.

‘Yeni tarih belirlensin’

Dışişleri Bakanlığı, Alman vekillere ziyaret yasağı söz konusu olmadığını, sadece ziyaretin ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan bir yetkili, “Türkiye’nin sözüne güveniyoruz ve yakın bir zamanda yeni bir ziyaret tarihi belirleneceğine inanıyoruz” mesajını verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti: “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür.” 

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

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