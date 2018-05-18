Vekil listesinde yer almayan MHP’li Vural: Temsilim ‘takdir sonucunda’ sona erdi

Yıllarca MHP yönetiminde görev yapan ve erken seçim için hazırlanan listede yer almayan partinin İzmir milletvekili Oktay Vural, “Takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın ardından partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı göstermiş, parti grubunda toplanan imza listesinde beş vekillik ‘fire’de Vural da yer almıştı.

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MHP’nin milletvekili aday listeleri belli olmuş, partinin 35 milletvekilinden 13’ü listelerde yer almamıştı. Listenin iki sürprizi, yıllarca MHP yönetiminde görev yapmış İzmir milletvekili Oktay Vural ve 16 Nisan referandumu öncesi AKP ile anayasa görüşmelerini yürütmüş Adana milletvekili Mehmet Parsak’a yer verilmemesi olmuştu.

AA’nın haberine göre Vural, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi.

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‘Takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir’

Türkiye’nin yeni bir siyasi sürecin yeni bir safhasına geldiğini belirten Vural, bugüne kadar gelen dönemde, MHP’de milletvekili, genel başkan yardımcısı, bakan ve grup başkan vekili olarak sorumluluk ve görevler üstlendiğini anımsattı.

Vural, “Davamı ve partimi layıkıyla temsil ve daim yüksek hedeflere ulaştırma ülküsü ve inancıyla görevlerimi yerine getirirken büyük Türk milletinin değer, menfaat ve ihtiyaçları, milliyetçi-ülkücü hareketin, kutlu davamızın ülküleri ve uhdemdeki görevin onur ve haysiyeti her zaman için vazgeçilmez rehberim olmuştur” diye konuştu.

27’nci dönem MHP İzmir milletvekili olarak devam ettirmek için adaylık başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Vural, “Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuur, şeref ve gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

‘Artık milletin sinesindeyim’

‘Milletvekilliğinin siyasi mücadelenin ne başlangıcı ne de sonu olduğunu’ dile getiren Vural, şunları söyledi: “Dediler ki ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.’ Dedim ki: ‘Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur…’ ‘Sükutun da bir sesi vardır’ dedim. Dava arkadaşlarımın ve milletimin her ortamda gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Onlara şükran borçluyum. Onların gönülleri olmasaydı gözleri beni göremezdi. Temiz kalpli insanların hepsi gönüllerinde edindiğim yerime daima sahip çıktığımdan emin olsun. Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Artık milletin sinesindeyim. Gönüller yapmaya devam edeceğim. Gönülden de göze yol vardır. ‘Niyet hayır, akıbet hayrolsun.’ Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir.”