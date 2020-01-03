Veganlık mahkeme kararıyla felsefi inanç sayıldı

Britanya’da bir mahkeme, çalışanı vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına karar verdi. Bu kararla veganlık yasalar tarafından korunan din ya da felsefi inanç sayıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Norwich kentinde Jordi Casamitjana, çalıştığı hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport’un (LACS) personele ait emeklilik fonlarını, hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettiği için işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açmıştı.

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Duruşmada şirket görevi suistimal nedeniyle işten çıkarmanın gerçekleştiğini ileri sürdü. Casamitjan ise etik veganizm inancı nedeniyle işten atıldığını savundu.

Mahkeme bir kişiyi vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına kararını verdi.

‘Din ya da inanç’, Britanya’da 2010’da kapsamı genişletilen Eşitlik Yasası’yla koruma altına alınan dokuz maddeden biri.