Veganlara çağrı: Yağmur ormanları için soya sütünden vazgeçin

Britanya merkezli Sustainable Food Trust’a (Sürdürülebilir Gıda Vakfı) göre veganlar yağmur ormanlarının korunabilmesi için soya sütü içmeyi bırakmalı.

Fotoğraf: Reuters

Vakfın yayınladığı raporda sürdürülebilir bir gezegen için otla beslenen ineklerin sütünün tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

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Soya ürünlerini tüketimi dünyada artmaya devam ediyor. Protein açısından zengin soya sütü inek sütüne alternatif olarak özellikle veganlar tarafından tercih ediliyor.

Ancak hayvansal ürün tüketimine alternatif olmakla birlikte soya sütünü çevre dostu olarak gönmeyenler de var.

Vakfın raporuna göre soya tarlası alanı açmak için Amazon’daki yağmur ormanları yakılıyor.

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Soya yalnızca insan tüketimi için ürünler yapmada değil, hayvancılıkta yem olarak da kullanılıyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Birleşik Krallık’taki hayvan çiftlikleri verimliliklerini düşürmeden soya yerine yerel alternatiflere yönelebilirler. Bu, artan talep ve bu taleple bağlantılı olarak Amzonlar’da ve Güneydoğu Asya’daki yağmur ormanlarına verilen zararın azaltılması için hayati önem taşıyor. Ancak iş sadece hayvancılarla bitmiyor. Veganlar ve süte alternatif olarak soya sütü tüketenler de gezegene zarar veriyor. Özellikle eğer daha sürdürülebilir bir gezegen istiyorlarsa geleneksel olarak otla beslenen inek sütüne geçmeleri çok daha iyi olacaktır.”

Araştırmanın yazarlarının yaptığı hesaplamara göre bir kilo soya yemiyle beslenen inekten 85 litre süt üretiliyor. Buna karşılık bir kilo soyadan elde edilen süt yalnızca 7.5 litre.

Sonuç olarak ineklerden elde edilen süt için soyadan elde edilen sütten 11 kat daha az ürün harcanmış oluyor.