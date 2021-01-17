Vedat Milor: Peki Türk mutfağı dünyada kaçıncı?

… eksiğimizin pazarlama olduğu tezine katılmıyorum. Bana göre dünyada çok saygın olmamamızın başlıca nedenleri:
1-Eskiye nazaran ürün kalitemizin çok bozulması.
2-Kozmopolit mutfak kültürünün kaybolması.
3-Tedarik zincirinin dejenere olması.
4-Dar görüşlülük ve yeniliğe kapalılık.
5-Alt düzeyde standartlaşma.
6-Kolaycılık.
7-Şarap kültürünü mutfak kültürüne entegre edemememiz.
Bunlar tamam ama “Dünyada kaçıncıyız?” sorusuna kesin cevap zor. Ölçüt veya ölçütler ne? Neye göre ülkelerarası gastronomik sıralama yapıyoruz?
Benim aklıma gelen ölçütler şunlar:
1.Otorite değerlendirmesi
2.Ekol yaratma-kodifikasyon
3.Şeflere ilham kaynağı olma
4. Belli bir mutfağa ait lokantaların yaygınlık derecesi
5. Belli bir mutfağa ait yemeklerin yaygınlık derecesi
6. Belli bir mutfakla özdeşleşen üst düzey ürünler