Vedat Milor: Peki Türk mutfağı dünyada kaçıncı?

… eksiğimizin pazarlama olduğu tezine katılmıyorum. Bana göre dünyada çok saygın olmamamızın başlıca nedenleri:

1-Eskiye nazaran ürün kalitemizin çok bozulması.

2-Kozmopolit mutfak kültürünün kaybolması.

3-Tedarik zincirinin dejenere olması.

4-Dar görüşlülük ve yeniliğe kapalılık.

5-Alt düzeyde standartlaşma.

6-Kolaycılık.

7-Şarap kültürünü mutfak kültürüne entegre edemememiz.

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Bunlar tamam ama “Dünyada kaçıncıyız?” sorusuna kesin cevap zor. Ölçüt veya ölçütler ne? Neye göre ülkelerarası gastronomik sıralama yapıyoruz?

Benim aklıma gelen ölçütler şunlar:

1.Otorite değerlendirmesi

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2.Ekol yaratma-kodifikasyon

3.Şeflere ilham kaynağı olma

4. Belli bir mutfağa ait lokantaların yaygınlık derecesi

5. Belli bir mutfağa ait yemeklerin yaygınlık derecesi

6. Belli bir mutfakla özdeşleşen üst düzey ürünler

Vedat Milor’un yazısı