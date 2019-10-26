Vedat Milor: ‘Ona sadece tereyağı-yoğurt ikilisi yakışır’ klişesini kıralım

‘Ona sadece tereyağı-yoğurt ikilisi yakışır’ klişesini kıralım. Ceviz, kes peyniri, dereotu, kuzu eti… Bu hafta sizi hem yurdumuzdan hem dünyadan alternatif lezzetlerle tanıştırıyorum…

Mantının köklerinin Çin’e uzandığı söylenir. Bunun nedeni, Orta Asya Türkleri tarafından Anadolu’ya getirildiği düşünülen mantı, kelime olarak Çin-Kore kökenli ‘mantou’dan gelmektedir. Çin’de ‘dim sum’ denilen ve içine et veya deniz ürünü konularak bambu kaplarda buharda pişirilen hamurlar çok yaygın. Ama içi kıyma etli -genelde domuz kıyması- ve/veya patatesli haşlanmış hamur işlerini Polonya ve Rusya’da da görüyoruz. ‘Pierogi’ ve ‘pelmeni’ gibi… Ama elbette ki mantı, farklı adlar taşısa da, Orta Asya’ya özgü. Kırgızistan, Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan…

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Vedat Milor’un yazısı