Vedat Milor: Öğle zamanı karnınız açsa size bir alternatif lazım

Özellikle de öğle zamanı ve karnınız açsa ve abur cubur, ağır ve mideye oturan, uykunuzu getiren, hamur-et ağırlıklı yemek istemiyorsanız, size bir alternatif lazım.

İki çözüm görüyorum. İlkinden geçen haftaki yazımda biraz bahsettim. Eve sipariş edeceğiniz yemek kitleri. Yani son dokunuşu siz yapacaksınız ama her şey hazır. Bir video ya da tariflerle birlikte evinize teslim ediliyor yemekler. Kalite olarak da sebze, ot, baharat ve zeytinyağı-sirkenin en iyisi kullanılmış.

Reklam

İkincisi sebze ağırlıklı vegan ya da vejetaryen lokantalar. Mevsimsellik altın kural olacak ama sunulan yemekler için ilham dünyanın dört bir köşesinden gelecek. Zeytinyağlı yemekse erken hasat yüzde yüz zeytinyağından olacak. Gerçek Anadolu tarhana çorbasıyla gazpacho birlikte olabilecek menüde. Ne bileyim Paris’teki Arpege, New York’taki Blue Hill ve Tinos Adası’ndaki To Thalassaki’de olduğu gibi aynı mevsimsel ürün, diyelim sarmaşık ya da yaban semizotu, üç-dört farklı yemek ve salatada ezber bozucu biçimlerde karşınıza çıkacak. Ezber bozucu derken gelişigüzel ve şaşırtma amaçlı değil, gastronomik açıdan anlamlı ve lezzet dengesini, derinliğini yakalama amaçlı olmasını kastediyorum tabii ki.

Vedat Milor’un yazısı