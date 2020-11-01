Vedat Milor: Michelin, Burger King’i değerlendirmeye alacak mı?

Global ölçekte lokanta değerlendirmesi giderek popüler hale gelen bir uğraş. Bu işe soyunan birden çok kuruluş ve yayın organı var ama bunların hiçbiri Fransız kökenli lastikçi Michelin’in şöhretine sahip değil. Şahsen gerek bu sütunlarda gerek kurucusu olduğum gastromondiale.com sitesinde Michelin rehberiyle ilgili birçok çekincemi dile getirdim. Tekrar etmeye gerek yok. Ama ‘Yiğidi öldür hakkını ver’ demiş atalarımız. Michelin değerlendirmelerine omuz silken ve rehberden çıkmak isteyen şeflerin sayısı giderek artsa bile şeflerin pek çoğunun nezdinde Michelin rehberine girmek, hele hele yıldız almak çok önemli bir prestij kaynağı.

Burger King, Facebook’ta Michelin’e “Bize niye gelmiyorsun” diye seslenmiş, onlar da Belçika’daki Burger King’e müfettişlerini yollamış. Bakalım bugün çıkacak olan Belçika-Lüksemburg rehberinde Burger King olacak mı? Tahminim, olmayacak. Facebook’taki çağrı ‘reklamın kötüsü olmaz’ türünde bir reklam arayışı gibi görünüyor. Michelin’in cevabı da ‘Elitizme karşıyız, iyi olan rehbere girer!‘ tipi bir gövde gösterisi.

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Vedat Milor’un yazısı