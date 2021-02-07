Vedat Milor: Michelin yıldızı alacak lokantalar niye bizde yok?

Ben lafı gevelemeden açık açık söyleyeyim. Bizler, müşteri olarak, Michelin yıldızlı lokantalara layık değiliz!

Her şeyden önce işin maddi kısmı. Dünyada Michelin yıldızlı lokantalarda akşam yemeklerinde verilen fiyatları ortalama bir şarap içtiğinizi farz ederek söyleyeyim. 3 yıldız adam başı 500 dolar, 2 yıldız 300 civarı, 1 yıldızsa 150-200 dolar. Bizim büyük zenginlerin büyük çoğunluğu bu paraları vermez.

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İkinci neden, müşterinin beklentileri. Bizler lokantaya önce gözümüzü, sonra karnımızı doyurmak için gideriz. Michelin tipi lokantaların çoğu, birçok küçük porsiyondan oluşan tadım menüleri formatına geçti.

Üçüncü neden, müşterinin tutuculuğu ve tolerans sahibi olmaması. Anamız nasıl pişirdiyse onun aynısını bekleriz lokantadan.

Vedat Milor’un yazısı