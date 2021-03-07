Vedat Milor: Meyhane tüm özlemler için en ideal lokanta türü

Hepimiz aynı özlemleri paylaşıyoruz şu an. Sadece dışarıda yemek değil, gülüp sohbet etmek, hatta başkalarına arkadaşça ve takdir ifade eden şekilde dokunmak, sırtını sıvazlamak istiyoruz. Meyhane tüm bu özlemler için en ideal lokanta türü. Kozmopolit İstanbul kültürünün yeme-içme olarak en rafine ifadesi. Yeni arkadaşlıkların başladığı, dostlukların pekiştiği, adabında içmenin ve koyulaşan sohbetin eşliğinde yemek yemenin haz denen duyguyu doruk noktasına çıkardığı bir ortam.

Azar azar ve aheste aheste yenilir içilir meyhanede. Yeme ve içmenin adabı olduğu gibi meyhanenin de bir adabı vardır. Bağıra bağıra konuşulmaz. Hiç kimse masayı esir almaz, yani sadece kendisi konuşmaz. Nüktedan olmak esastır ama kimseyle alay edilmez. Tam tersine başkalarının iyi tarafları vurgulanır. Yağ çekmek kötüdür ama içten gelen şekilde iltifat etmek meyhane erbabına yakışır. Meyhane sadece haz duygusunu kamçılamaz. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Farklı insanların birbirleriyle kaynaştığı ve hoşgörü denen etik değerin el üstünde tutulduğu bir kurumdur meyhane.

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Vedat Milor’un yazısı