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Yaramazlara biraz batar!

Vedat Milor: Kolektif hafızayı yemek tarifleri de oluşturuyor

Geçmişle günümüz ve gelecek arasındaki köprüyü sadece sanatçılar, yazarlar, bilim insanları oluşturmuyor. İsimsiz kahramanların bıraktığı yazılı belgelerin de payı büyük.

Bunlar nereden aklıma geldi? Elvan Uysal’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ‘Emma Teyze’nin Kitabı’nı okurken… Emma, Elvan’ın değil, kayınvalidesinin teyzesi. Yeğenine, yani Elvan’ın eşi Paolo’nun annesine evlilik hediyesi olarak pişirdiği veya sevdiği yemek tariflerinden oluşan bir defter hediye etmiş.

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Emma Teyze bu tarifler yoluyla sadece aile fertleri arasında değil, bu yemeklerden ilham alan herkes için bir anlamda yaşıyor. Aynı zamanda kuşaklar arası bu etkileşim yoluyla sadece yemekler değil, onu oluşturan kokular, gelenek ve görenekler yani koskoca bir kültür yaşıyor. Kolektif hafıza denen geçmişle günümüz ve gelecek arasındaki köprünün yapı taşlarını sadece sanatçılar, bilim insanları, yazarlar değil, benim ya da sizin de teyzeniz olabilecek isimsiz kahramanların yemek tarifleri gibi bizlere bıraktığı yazılı belgeler oluşturuyor.

Vedat Milor’un yazısı

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