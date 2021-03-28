Vedat Milor: Kaliteli Türk mutfağını kurtarırsa yabancı ve Batılı turist kurtarır

… asıl acıklısı bizim ortalama vatandaşımız, kendi mutfağının iyi örneklerine değer vermiyor. Artizanal bir pide makineyle açılandan bir lira daha pahalıysa müşteri ucuz olanı tercih ediyor. Geleneksel yemeklerimizin çoğu kayboldu, kalanlar da can çekişiyor. Kültürel ve ekonomik nedenlerle zaten mutfağımız çok ciddi darbeler aldı.

Benim şöyle bir ümidim var: Kaliteli Türk mutfağını kurtarırsa yabancı ve Batılı turist kurtarır.

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Bizde zenginlerin çoğu ‘eller havaya’ türü mekânları tercih ettiği için gastronomik açıdan üst düzey lokantaların yaşaması çok zor.

Vedat Milor’un yazısı