Vedat Milor: İstanbul’da yediğim en iyi kokoreç

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Dolapdere’de hijyenik ve lezzetli kuzu kokoreç yapan bir minik dükkân buldum: Ozzie’s Kokoreç. Mekâna girdiğinizde ilk dikkati çeken, babadan kalma tarihi kokoreç ızgarası ve her yerin tertemiz olması.

Sakatat kanımca gurmeliğin turnusol testi. Etin en lezzetli kısmı bağırsak, işkembe, kelle, beyin, böbrek, dalak, paça, uykuluk vs. Bizde sakatat alt seviye yemek kültürünün parçası olarak görülür. Çok kimse sakatata burun kıvırır. Batı’daysa tersi. Örneğin Fransızlar ve İtalyanlar dana uykuluk, beyin, kelle ve domuz paça gibi yemeklere tapar. Tapar çünkü kas etlere göre sakatat lezzet açısından daha çok boyutlu ve doku açısından daha ilginçtir. Sakatatın temizlenmesi ve hazırlanması çok zahmetli olduğu için bu tip yemekler aynı zamanda pahalıdır.

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Sonuç mu? İstanbul’da yediğim en iyi kokoreç. Hayır. Süt kuzusu lezzeti yok. 7 Mehmet değil. Ama kuzu. Kokusuz ve oldukça yumuşak doku. Fındık uykuluk ve bağırsakla mumbar arasındaki doku farkları ve lezzetin çok boyutluluğu, önümdeki porsiyonu mükemmele yakın kılıyor.

Vedat Milor’un yazısı