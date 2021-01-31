Vedat Milor: Her şey iyi olacak

Ciddi kriz dönemlerinden sonra lokanta sektörü eski sağlığına kavuşmakla kalmıyor. Daha da dinamik ve sağlıklı oluyor. Geçici bir sakatlık sırasında kendine daha iyi bakma kararı alıp sahalara döndüğünde eskisinden de iyi oynayan bir futbolcu gibi!

Tarihten çok örnekler bulabiliriz buna. Lokanta sektörü aynen dokuz canlı kedi gibi, “Beni öldürmeyen güçlendirir” demiş hep.

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Birincisi, biz Türkler risk alan insanlarız.

İkincisi, bizler öyle İskandinavlar gibi içine kapanık, özel alanlarını namusu gibi koruyan yaratıklar değiliz. Sosyaliz. Sürü halinde yaşamayı severiz. Ayrıca çok samimi ve sokulgan insanlarız.

Vedat Milor’un yazısı