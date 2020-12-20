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Yaramazlara biraz batar!

Vedat Milor: Geleneksel olan en iyisi mi?

Bir şeyin geleneksel olması iyi veya doğru olduğu anlamına gelir mi? Zor bir soru. Kestirme bir cevabı yok. Ama nedense ‘gelenek bu’ deyince akan sular durur. Konu kapanır. Halbuki o geleneği sürdürmenin yarardan çok zarar getireceği birçok düzenleme de var günümüzde.

Geleneksel olan ‘en iyi’ ya da ‘modası geçmiş ve kötü’ değil… Geleneğe bir biçim olarak yaklaşmak yanlış. İşin özünü kavramak lazım.

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Öte yandan bazen gelenekleri ‘çağa uyuyoruz’ diye değiştirmek hem kolaycılığa kaçış oluyor hem de işin özü değişiyor. Özellikle gastronomide buna bin tane örnek verilebilir. Makinede çekilen kebap, havan ve tokmak olmadan dövülen ceviz, temizlemek için kostik kullanılan ve dağlanmadan pişirilen ayak paça… Hep modern teknolojinin kolay ve daha ucuz olduğu için geleneğin önüne geçtiği ve işin özünü değiştirdiği örnekler bunlar. 

Vedat Milor’un yazısı

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