Vedat Milor: Fiyat artışları astronomik olursa çok insan dışarıda yemek alışkanlığını tamamen kaybedebilir

Kısa dönemde restoran sektörünün bir açmazı daha var. Temelde kârlılık sorunu bu.

Bir süre insanlar yemek kalitesi kadar hijyene de önem verecekler. Dışarıda yemek yemenin ön koşullarından biri olarak hijyen şart olacak.

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Öte yandan restoranlar açısından hijyen demek artan maliyet ve azalan kâr demek.

Restoranlar müşteri sayısını azaltmak zorunda.

Bunların hepsi artan masraf ve azalan gelir demek. Burada bir açmaz daha var. Bunları yapmazsan müşteri kaybediyorsun. Tabii artan maliyetleri fiyatlara yansıtabilirsin ama bunun da sınırı var.

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Fiyat artışları astronomik olursa çok insan dışarıda yemek alışkanlığını tamamen kaybedebilir.

Kısa dönem için durum iç açıcı değil. Yapıcı ve gerçekçi çözüm önerilerine ihtiyaç var.

Vedat Milor’un yazısı