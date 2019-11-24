Vedat Milor: Dünyanın her yerinde ‘fine dining’ adı altında çok çeşitli soytarılıklar yapılıyor

En sıradan döner bile sıradan bir hamburgerden daha lezzetlidir.

İyi yapıldığında döner zaten üst düzey bir lezzettir, fine dining bir restoranda servis edilmesine gerek yok. Fast food’un iyi bir örneği, fine dining’in kötü örneğine göre her zaman daha iyidir.

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‘Fine dining’ dendiğinde anlamamız gereken şu: Önce kendi ülkelerinin mutfaklarını, sonra da dünyada neler olup bittiğini çok iyi bilen şeflerin gelenekten esinlenerek kendi vizyonlarını kattıkları yemekler…

Bu şeflerin hazırladığı yemekler evlerde yapılanlardan da ülke mutfağını tipik olarak temsil ettiğini düşündüğümüz yemeklerden de daha katmanlıdır. Maalesef günümüzde dünyanın her yerinde fine dining adı altında çok çeşitli soytarılıklar yapılıyor.

Vedat Milor’un yazısı