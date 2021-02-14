Vedat Milor: Çeşit çok, israf yok

…pandemi daha önce de var olan bir uygulamayı iyice ön plana çıkardı. ‘Meal kits’ yemek kiti ya da seti diyelim. Eskiden de vardı ancak daha çok yalnız yaşayan ve yemek yapamayan yaşlılar içindi…

Her gün iki-üç adet yemek geliyor ve son pişirme evde yapılıyor. Bu, eve lokantadan yemek ısmarlamaktan farklı. Pişmiş gelmiyor. Bazen sadece ısıtmak gerekiyor, bazen de farklı bileşenleri birleştirmek.

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Pandemi sırasında süper lüks, 3 Michelin yıldızlı lokantalar da bu işe soyundu.

Çok iyi de tuttu. Evde, lezzet olarak, neredeyse o lokantalarda yer gibi yemek mümkün. Çeşit çok. İsraf yok. Bir hafta her gün bu şekilde yesek hem çeşitli hem leziz ve sağlıklı yiyor hem de kalori miktarını kontrol ediyoruz. Sistem çok esnek. Sonunda da harcadığımız para markete, kasaba, balıkçıya verdiğimiz meblağı geçmiyor.

Vedat Milor’un yazısı