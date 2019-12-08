Vedat Milor: Birçok genç şef yemeklerinde sos kullanmayı bıraktı

‘Mutfakta globalleşme’ diyebileceğimiz bir gelişme birdenbire, özellikle Paris’te müthiş bir gelişme gösterdi. Birçok genç şef yemeklerinde sos kullanmayı bıraktı. Minik porsiyonlardan ibaret 10-14 yemeklik tadım mönüleri birçok Michelin yıldızlı lokantada norm haline geldi.

Gerek sunum, gerek malzeme konusunda gelenek yerine Japon mutfağı bir numaralı ilham kaynağı oldu. Farklı deniz yosunları yemeklerde krema ve tereyağından daha fazla kullanılmaya başlandı.

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Genç şefler, moleküler teknikler de kullanarak, malzemelerin dokusuyla oynamayı marifet sanmaya başladılar.

Vedat Milor’un yazısı