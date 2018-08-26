Vedat Milor: Beni davet eden lokantalar kara listeye giriyor

Lokantacılardan da bir ricam var. Bazen beni bunaltacak derecede “Bu bizim ikramımız” diye aşırı ısrar ediyorsunuz. Bir-iki kez havlu atıp tahmin ettiğim yemek ücretini bahşiş olarak bıraktığım oldu. Bu beni maddi zarara uğratıyor çünkü o zaman fatura alamıyorum.

İkinci olarak da bin kez “Davet kabul etmiyorum” dememe rağmen çok davet alıyorum. O lokantalar kara listeye giriyor. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. “Vedat Bey, İstanbul’da falanca mutfağı filanca şekilde icra eden bir lokanta açtık, inşallah bir gün habersiz gelirsiniz” derseniz sorun yok. Sorun yok çünkü haysiyetimi kırmadan beni bilgilendiriyorsunuz.

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Gelelim lokantalarda fiyat saydamlığı olmaması ve kişisine göre fiyat konusuna… Bana göre müşterilerin de kusuru var bunda. Kanımca ‘koyun gibiyiz’ ve başımıza gelenleri hak ediyoruz.

Önerilerim:

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Bir lokantaya gitmeden önce internetteki kaynaklardan ve lokantanın sitesinden yemek ve içecek fiyatlarını bulmaya çalışın.

Balıkçı ve meyhanelerde ilk iş olarak verilen siparişlerin şeffaf bir şekilde adisyona yansıtılıp yansıtılmadığına bakın. Bir okuyucumun söylediği gibi, “Turizmi gelişmiş Balkan ülkelerinde her bir sipariş ayrı ayrı adisyonlara yazılıp bir kopyası da masada bekletilir. Böylece uzun süren, siparişi birden çok kişinin verdiği yemeklerde bile, istenilen anda hesabın ne kadar olduğunu kontrol edebilirsiniz.”

Sipariş öncesi her bir mezenin/yemeğin fiyatını sorun. Diyelim dört kişisiniz ve patlıcan salatası istediniz. Fiyat da diyelim 8 TL. Birçok meze yiyeceksiniz. Tek bir porsiyon istediğinizi belirtin.

Lokanta veya garson güven vermiyorsa gelen her yemeğin fotosunu çekin. Yemek sonunda gerekli olabilir.

Bill Gates’ten varlıklı bile olsanız hesabı dikkatle ve kalem kalem inceleyin. Açık seçik yazılmamışsa işletme müdürünü çağırıp kafanızdaki soru işaretleri dağılana kadar teslim alın.

İçki içiyorsanız önceden fiyatlara bakın. Eğer şarap içiyorsanız ve lokanta tek bir firmayla çalışıyorsa hoşnutsuzluğunuzu belirtin ve bunu internette yazın.

Tabii bütün bunları yaparken sesini yükseltmemek, sinirlerine hâkim ama ısrarcı olmak şart.

Vedat Milor’un yazısı