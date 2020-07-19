Vedat İlbeyoğlu: Tek adam rejimi ve ittifakın ulusalcı kesimi

Sonuçta 15 Temmuz’la eşiğinden geçilmiş ‘kuruluş’un (Tek adam rejimi), yeni bir devlet ve onun lideri algısını tahkim etmeye dönük boyutunun, ittifak blokunun ‘ulusalcı/Ergenekoncu kesimi açısından bir çelişki ve kaygı konusu olduğu/olacağı, gerilim biriktirdiği tahmin edilemez değil.
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İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.
Cânım Hamza, senin hakkın bana haram, iki elin yakamda olsun…
MURAT SEVİNÇ Döverek öldürmüşler… Döverek. On yedi yaşında bir çocuğu döverek öldürmüşler. Daha önce yaptıkları gibi. Başka çocuklara, başkalarının evlatlarına yaptıkları gibi. Bazı yandaş gazeteler, ‘tartışma esnasında’ ifadesiyle vermiş haberi. Böyledir buralarda işte, tartışırken ölüverir insanlar. Münferittir onların ölümü ve birileri, ‘tartışırken’ sözcüğünü yazabilir, daha önce yazıldığı gibi. On yedi yaşında bir insanı, bir genci, […]
‘Huysuz Virjin’ lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
‘Huysuz Virjin’ karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
17 kentte yasa dışı bahse 52 gözaltı: Parayı Bitcoin’e çevirip kaçırmışlar
Ankara merkezli, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 52 kişi gözaltına alındı.
Türkiye’den Venezüela’ya 15 ton tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, 15 tondan fazla tıbbi yardımı Venezüela’ya gönderdi.