Vedat İlbeyoğlu: ‘Tek adam rejimi’ çok daha katılaşma ihtiyacı içinde

Evet, “darbe” karşıtı mücadelesi de bir acayip, AKP’nin. Biz darbelerin mevcut olandan daha geri, daha otoriter bir düzen hedeflediğini biliriz mesela. Bunlar ise her ‘darbe tehditi altındayız, mücadele halindeyiz’ dediklerinde, daha anti demokratik, daha otoriter aşamaların hazırlığına girişmiş oluyorlar. 15 Temmuz’un “Allah’ın lütfu” sayılmasının pratik-somut karşılıklarını hatırlatmaya gerek yok herhalde. OHAL “devlete karşı” ilan edilmişti de kısa süre sonra, ‘Bakın OHAL’le grevleri anında boğuyoruz’ diye açıkça itiraf edilmişti, vb…

Görünen o ki, OHAL ve KHK’larla pekiştirilip bugüne varan ‘Tek adam rejimi’, çok daha katılaşmak ihtiyacı içinde bugün. Pandemi sürecinin siyasete de yansımaları olan bazı boyutlarının üzerine bu ‘darbeci muhalefet’ sosu da eklenerek, rahatsız edici muhalif rezervleri dağıtmak, pasifize etmek, etkisizleştirmek için zemin aranmaktadır.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı