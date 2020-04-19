Vedat İlbeyoğlu: ‘Sürü bağışıklığı’ ve ‘sürü’ yerine konan milyonlar

Salgın belasıyla mücadele sürecinde birbirine eklenen hayati ihmaller ya da tercihlerin, adı telafuz edilmeyen ‘sürü bağışıklığı’ stratejisine hizmet ettiği söylenebilir. ‘Sürü’ yerine konulan ve esas olarak toplumun çalışan işgücünü oluşturan milyonları salgınla yüzyüze bıraktırarak en ‘kestirme’ yoldan bağışıklık amaçlayan strateji!.. Ve elbette, bu ölümcül darboğazdan “ekonomik fırsatlar” çıkarmaya odaklanan bir yol bu.

Şu kahrolası “dünya piyasası”nda pozisyon sağlamayı öngören ve salgına karşı toplum bağışıklığını hedefleyen bu en kestirme yol, insan yaşamı açısından çok çok ağır bedelleri olan uğursuz bir yoldur.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı