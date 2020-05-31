Vedat İlbeyoğlu: Sırada gevşetilmiş ‘sürü bağışıklığı’ var

Hadi gözümüz aydın; yarından itibaren ‘normale dönüyoruz’! İşçilerin, çalışanların büyük kısmını daha baştan kapsam dışı tutan bölük pörçük karantina uygulamasından, “açılım” aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Aslında diğer ülkelerde de aynı durum geçerli. Üretim ve kâr hadlerinin düşmesi yeterince can sıktı! Karantina süreçlerinde kaçınılmaz olarak göze alınan bazı sosyal harcamalar da cabası…

Türkiye’nin özgünlüğü, sosyal harcamaların örneğin Avrupa ülkelerinin yanında ancak devede tüy sayılabilecek düzeyde olmasıydı. Bu bile yetti yani. Şimdi daha da gevşetilmiş bir ‘sürü bağışıklığı’ bekliyor bizi.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı