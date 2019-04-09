Vedat İlbeyoğlu: Seçim yenilenmesi olasılığına net yanıt verilmelidir

Seçimin yenilenmesi bugün için zayıf bir olasılık olarak görülse de, ‘bu kadarı da olmaz’ denilse de, ‘Batı bunu kabul etmez’ beklentisi dillendirilse de, ‘AKP içinde bir kliğin yönlendirmesidir, kabul görmez’ diye fallar bakılsa da… bu dillendirildiği düşük profilde bile çok çok önemsenmeli ve hak ettiği yanıtı bulmalıdır.

Saray iktidarının, İstanbul söz konusuysa eğer, böylesi bir seçeneğe uzak duracağı asla söylenemez. 25 yıllık bir rant ve talan ekonomisinin en belirgin sinir uçlarının yatağı durumundadır İstanbul. Buradan akıtılan milyarlar, kişisel ikballer dışında, ideolojik siyasi hegemonyanın finansını sağlamakta, ‘paralel’ ekonomik mekanizmanın en önemli girdisini oluşturmaktadır.

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Seçimin yenilenmesi olasılığına dair şimdiden net bir yanıt verilmelidir. Bu seçeneğin asla kabul edilmeyeceğine dair net bir yanıt…

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı