Vedat İlbeyoğlu: Ne milatlardan geçtik, zaten yoktular

Şimdi bir ‘milat’ı daha geride bıraktık. Payımıza düşecek şey, görüp yaşadıklarımızdan farklı mı olacak?

Batman petrollerinin Batman halkına, Keban barajının Elazığlılara, GAP’ın bölge halkına vb. sağladığı ekonomik ‘ayrıcalıklar’ ortadayken, bu soruyu yanıtlamak bile zul olsa gerek.

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Menüde yazılanlar ile servis edilen tabakta yer alanlar arasında en küçük bir benzerlik bile olmadı ki hiç. ‘Milat’ masallarını dinleyenlerin ‘hep sonradan hep sonradan gelir aklım başıma’ şarkısını söylememeleri için, kendi menülerini hazırlayıp kendi servislerini yapmaları gerek.

Başka yolu yok!

Şahane şiirinde “Ne kadınlar sevdim zaten yoktular” diyen Atilla İlhan ustadan özür dileyerek, “Ne milatlardan geçtik, zaten yoktular” yakıştırmasını yapsak, yalanı çok mu estetize etmiş oluruz acaba?!

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E ama “Her sıkıştığınızda gaz çıkarıyorsunuz!” diyecek kadar da ‘aşırı gerçekçi’ olamayız ya!

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı