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Yaramazlara biraz batar!

Vedat İlbeyoğlu: Ne kadar ihtiyaç haline gelmişsen o kadar sesin kısılmaya çalışılır

Her şey bir mücadele konusu sonuçta… Gazetecilik de.

Ne kadar ihtiyaç haline gelmişsen, o kadar engellenirsin, sesin kısılmaya çalışılır. Gerçekler keskinleştikçe bu mücadele de keskinleşir. Mütevazı olanaklarla çıkarmaya çalıştığın sesin özgül ağırlığı (senin bile inanamayacağın kadar) artar, daha çok ‘rahatsız edici’ bulunursun.

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Medyanın çok büyük oranda ‘tek sesli’ bir koronun eklentisi olması, aykırı sesleri daha da katlanılmaz kılar. Örtüler atılır, her biri bir mücadele konusu olmuş demokratik kazanımlar gaspedilir, ‘düşman hukuku’ uygulanır.

Ve nihayet, Evrensel’de gazetecilik yapanlar da dahil, yüzlerce gazetecinin basın kartları bu nedenle iptal edilir.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı

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Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

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