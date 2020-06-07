Vedat İlbeyoğlu: ‘Meclis itibarı’ denilenden ne anlaşıldığı bir kez daha gösterilmiş oldu

Pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra mesaiye fişek gibi başladı Meclis. İlk gündem, ‘bekçilere yetki’ oldu. Emniyet ve Jandarma bünyesinde yeni bir silahlı kolluk gücü olarak yeniden organize ediliyor mahalle/gece bekçiliği. Kadro rezervi büyük ölçüde AKP/MHP teşkilatlarından karşılanacak olan bu organizasyon, jandarmanın şehirlerde kurumsallaştırılmasının bir formülü gibi de olacak herhalde.

Gece bekçiliğinin ‘güvenlik’ zinciri bünyesindeki işlev, itibar ve önemini yükseltme arayışındaki iktidarın meclis kolu, Saray’ın aleni direktifiyle ikisi HDP’li, biri CHP’li üç milletvekilinin vekilliklerine son vererek mesaisine devam etti. ‘Meclis itibarı’ denilenden ne anlaşıldığı da bir kez daha gösterilmiş oldu. ‘Toplumsal düzenin sağlanmasının’ bekçilere havale edilebildiği bir düzende ‘millet iradesi’ babında Meclis’in ağırlığı da bu kadar işte.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı