Vedat İlbeyoğlu: Kılıçdaroğlu ‘Kürt sorunu’ndan bahsettiğinde, ‘CHP’de Kemalist mi kaldı’ sorusunun köpürtülmesi tesadüf mü?

Kılıçdaroğlu’nun, fazlasıyla eklektik de olsa, kongrede ‘Kürt sorunu’nu telafuz edip ‘Kürt raporu’ hazırlığından bahsetmiş olmasının hemen akabinde, “CHP’de Kemalist mi kaldı?!” sorusunun köpürtülmeye çalışılması tesadüf sayılabilir mi? İnce’nin çıkışının böylesi bir ‘uygun zemin’le buluşması peki? Bilemeyiz. Ama bildiğimiz, sonuçta gelip Kürdün kaderine bağlanan ve hâlâ çözülmemiş o sorundan kaçmak mümkün olamıyor. CHP de kaçamıyor; her kavşakta, her kritik süreçte gelip yakasına yapışıyor. Ya o soruna dair tarihsel/rasyonel yanıtlar üretip yüz yıllık bir yükten kurtulmaya çalışacaksın, ya da geri-eklektik öteleme çabaların bile seni krize doğru çekecek, yönlendirmelerin konusu olacak, iç tartışmalardan da kurtulamayacaksın…

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı