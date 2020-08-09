Vedat İlbeyoğlu: Kılıçdaroğlu ‘Kürt sorunu’ndan bahsettiğinde, ‘CHP’de Kemalist mi kaldı’ sorusunun köpürtülmesi tesadüf mü?

Kılıçdaroğlu’nun, fazlasıyla eklektik de olsa, kongrede ‘Kürt sorunu’nu telafuz edip ‘Kürt raporu’ hazırlığından bahsetmiş olmasının hemen akabinde, “CHP’de Kemalist mi kaldı?!” sorusunun köpürtülmeye çalışılması tesadüf sayılabilir mi? İnce’nin çıkışının böylesi bir ‘uygun zemin’le buluşması peki? Bilemeyiz. Ama bildiğimiz, sonuçta gelip Kürdün kaderine bağlanan ve hâlâ çözülmemiş o sorundan kaçmak mümkün olamıyor. CHP de kaçamıyor; her kavşakta, her kritik süreçte gelip yakasına yapışıyor. Ya o soruna dair tarihsel/rasyonel yanıtlar üretip yüz yıllık bir yükten kurtulmaya çalışacaksın, ya da geri-eklektik öteleme çabaların bile seni krize doğru çekecek, yönlendirmelerin konusu olacak, iç tartışmalardan da kurtulamayacaksın…
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Toplum, yönetim, tencere, kapak…
“Şimdi ideolojilerimizi bir yana bırakalım,” ile başlayan, yazıları, konuşmaları, önerileri dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Herhalde ‘oy verilen parti’ ile ‘ideolojiyi’ aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor bu durum. Bir insanın her eyleminin, düşüncesinin, tercihinin, tepkisinin ‘ideolojik’ olduğunu, başka türlüsünün mümkün olmadığını kavramak gerekiyor.
Eski rektöre ‘girmediği ameliyatın parasını aldı’ soruşturması
Eski Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Süleyman Okudan hakkında girmediği ameliyatlardan para aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Baykal, ‘İnce’nin ayrılığı’ için ‘Facia’ dedi: Tuzağa düşmeyelim
CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak parti kurmamasını istedi.
Beyrut’ta son durum: Patlama sonrası kaybolan 60 kişi aranıyor
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlama 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bilim Kurulu üyesi: Günlük 2-3 bin vakada kısıtlamalar gelebilir
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarının günlük 2-3 binleri geçmesi durumunda yeni kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.