Vedat İlbeyoğlu: İtirazlar mı var, muhalefet mi yapılıyor, fren hazır; ‘Siyasetin zamanı mı?!’

Günde yüzlerce insan boğularak ölüyor ama ‘normale az kaldı’ minvalli iyimser ninniler söyleniyor. Yine, her gerektiğinde başvurulan “Milletçe birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda…” diye başlayan o malum hamasi anonsun volümü arttırılıyor. İtirazlar mı var, muhalefet mi yapılıyor, fren hazır: “Siyasetin zamanı mı?!”

“Zamanı değil” denilenin daniskası yapılıyor oysa. Koronavirüs, hem sınıfsal hem siyasal bir ‘araç’ olarak dibine kadar kullanılıyor. Herkes evlerine hapsedilmişken, atak üstüne atak yapılıyor.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı