Vedat İlbeyoğlu: İnsanlık tarihinde ‘Korona günleri’ diye anılacak bir dönemden geçiyoruz

İnsanlık tarihinde “Korona günleri” diye anılacak olan bir dönemden geçiyoruz. ‘Tarihe tanıklık etmek’ dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Adına ‘uzay çağı’, ‘robotlar çağı’ ya da ‘yapay zeka çağı’ vb. türlü isimler yakıştırılan uygar­lığın, milimetrenin 3 milyonda biri çapında bir virüsle başı belada! Şimdilik önerilen en etkin önlem, evlere kapanılıp su ve sabunla sık sık ellerin yıkanması… Ve ‘sosyal mesa­fe’ diye adlandırılmış fiziksel temastan uzak durmak… Yeterince ironiktir herhalde; ışıl ışıl isimlerle pazarlanan çağın, milyonlarca yıllık su ve 5 bin yıllık sabundan medet uman çaresizliği… UNICEF verilerine göre, bugün dünya nüfusunun yüzde 40’ını oluşturan 3 milyar insanın, evle­rinde su ve sabunla el yıkama imkânından bile yoksun oluşu ise asıl çaresizlik kaynağının ne olduğunu yeterince izah edicidir aslında.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı