Vedat İlbeyoğlu: İktidarın bu yaklaşımıyla ‘güvenli bölge’ ya da ‘güvenli ülke’ mümkün mü?

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını İstanbul Belediyesi’ni bypas ederek genç bir okçuya veren mekanizma ile ‘güvenli bölgede şehirler kuracağız’ diye harekata çıkan mekanizma aynıdır.
Yüzde 27’ye varan genç işsizlik oranlı ülkede 10 bin liraya şirket kurup milyonlarca liralık tarihi gar ihalesini alan genç okçumuzu yetiştiren iktidar gerçeği ile ABD-Rusya sarkacında ‘Barış Pınarı’ akıtan iktidar gerçeği aynıdır.
Diyarbakırlıların sevgili doktorları, kendilerine vekil ve belediye başkanı seçtikleri Dr. Selçuk Mızraklı tutuklanarak cezaevine konuluyor!
Bu kafayla ‘güvenli bölge’ ya da ‘güvenli ülke’ mümkün mü?!