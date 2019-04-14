Vedat İlbeyoğlu: İktidar ‘legaliteyi mülga’ mesaisinde!

Keyfe keder bir seçim kampanyasından sonra (Hoş, en küçük beldeden İstanbul’a kadar, AKP’de seçimin tek öznesi belliyken, kendisini paralamaya da gerek yoktu zaten!), seçim gecesi daha sayım sürerken eline tutuşturulan bir kağıtla “3 bin oyla kazandık” açıklaması yaptırıldı kendisine, İçişleri Bakanıyla görüştü ve gecenin karanlığında izini kaybettirdi.

Beş gün sonra Cuma’da göründü, “Aceleye gerek yok; yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, seçimin sonucunu öğreneceğiz.” dedi ve tekrar kayboldu. En son yine Cuma’da gördük onu, ses vermeden süzülüp gitti.

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Cuma’dan Cuma’ya uykuları devam ediyor olsa gerek, Binali Bey yatınca kolay kolay kalkamıyor belki ama AKP’nin iktidar mekanizması olağanüstü bir gayretle ve tam kadro ayakta.

Öyle ki, toplumsal rıza üretme işinde elde kalmış son kale durumundaki seçim-sandık unsurunun da defterini tamamen dürecek, anlamsızlaştıracak bir teyakkuz hali bu.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı: