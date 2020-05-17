Vedat İlbeyoğlu: Iğdır HDP’den kurtarıldı; Akşener şendir şimdi

Malum, kayyımla devlet kontenjanından fiili olarak AKP’nin hanesine yazdırılan son beş HDP belediyesinden biri de Iğdır… 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesine gidelim şimdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Iğdır’da aday göstermeyeceklerini şöyle izah ediyordu:

“Bizim aday çıkarmamız durumunda belediyenin HDP’li olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Madem Iğdır’da HDP ile yarışacak bu sistem, biz Iğdır’da aday çıkarmayacağız. Bu yüzden AKP veya MHP’li bir belediye başkanının olmasında sakınca görmüyoruz.”

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İyi Parti bir muhalefet partisi olarak giriyordu seçimlere oysa. AKP’ye demediğini bırakmıyordu. MHP’yle de karakolluk olmuş, öyle kurulmuştu. Ama “Madem HDP ile yarışacak bu sistem” ifadesi o ‘muhalifliğin’ encamına dair önemli bir içerik yüklüydü. Akşener’i her daim iktidara teğelleyen gerçek de orada saklıydı zaten.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı