Vedat İlbeyoğlu: Her yıl bu vakitler Dersim’in ormanları ateşle buluşturulup, ateşle sınanmakta

Her yıl (nedense!) bu vakitler Dersim’in ormanları ateşle buluşturulup (!) ateşle sınanmakta…

Adına ‘yangın’ denmiyor ama resmi kayıtlarda…

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Bu yıl da yaklaşık 20 gün sürdü bu ateşten sınav!

“Güvenlik bölgesi” ve sonra “Milli Park”, farklı alanlarda başlayıp, tırmıkları, kürekleriyle fedekâr Dersimlilerin çabası sonucu ‘şimdilik’ etkisiz hale getirilebilen yangınlar boyunca, yöre insanının inancına saygıdan olsa gerek (!) bir avuç su bile dökmekten imtina etti, ‘Tunceli’yi yönetenler. Üstelik, müdahale etmek isteyenler tam on gün engellendi! Onları yangın değil, “etkisiz hale getirilen teröristler” ilgilendiriyordu daha çok.

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Vedat ilbeyoğlu’nun yazısı