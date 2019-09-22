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Yaramazlara biraz batar!

Vedat İlbeyoğlu: Gözümüz aydın, ‘kucaklayıcı politika’ sürecekmiş!

Evet, müjdeyi “içeriden” haberlerin postacısı Abdulkadir Selvi verdi. Selvi’nin yazdığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kucaklayıcı politikalara devam edilmeli” demiş.

Temsil kaybına uğramış, ‘rıza’ kabiliyetini yitirmiş bir iktidarın, ‘uzlaşma’ değil de daha çok şiddetle yönetmeye çalışacağına dikkat çekiyoruz. Tekçi rejimin, beklendiği gibi bir ‘normalleşme’ çizgisine çekilmesinin, yasama-yürütme-yargı arasında hukuksal bir denge tesis edilmesinin, ‘tek adamcı’ sürecin yine ‘tek adam’ eliyle geriye döndürülmesinin mümkün olmadığını belirtiyoruz…

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı

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