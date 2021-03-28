Vedat İlbeyoğlu: Dünyanın en kısa anayasasıdır istenen, iki kelimelik sadece

Şimdi böylesi fiili durumlarla yürünen bir süreçte, en son kongrede de epeyce dillendirilen ‘yeni Anayasa’ nasıl bir şey olabilir?

Sonuçta söylemlerin gelip dayandığı gerçeklik ise ‘Milletin istediği’ diye tarif edilenin, iktidarın ihtiyaçlarından başka bir şey olmadığıdır. Meteorolojik veriler gibi, günübirlik politikalarla yol almaya çalışan, dün yaptığını bugün yadsıyan, Anayasaya, hukukî sözleşmelere uymayıp fiili durumlarla yürüyen bir iktidarın söz ettiği bir anayasa ihtiyacı da sınırsız bir iktidar öngörür sadece. Gerektiğinde pas geçilmeyi, ‘uyulmayasa da olur’u içeren, hukuku değil de kuralsızlığı kerteriz alan bir düzenleme… Meclis Başkanı’nın dikkat buyurduğu gibi, “Cumhurbaşkanımız isterse…” anayasasıdır bu.

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Hukukla bağlanmış, yürütmenin denetimini, yargının bağımsızlığını, yerel yönetimlerin ve üniversitenin özerkliğini, hak ve özgürlüklerin güvencesini öngören bir anayasa, bugünkü iktidar blokunun da inşa edilen rejimin de bünyesine uymaz.

Evet, dünyanın en kısa anayasasıdır istenen, iki kelimelik sadece: “Cumhurbaşkanımız isterse…”!

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı