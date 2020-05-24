Vedat İlbeyoğlu: Davutoğlu’nun katıldığı yayın burjuva siyasetinin iki yüzlülüğünü ortaya koydu

Ona dair kullanacağımız en hafif siyasal nitelemenin bile ‘hakaret’ olarak değerlendirilebileceği kaygısını peşinen not edelim. Böylesi bir ‘ayar’la malul bir yazı bu. Olsun ama, önemli olan onu hangi sözcüklerle tanımlayacağımız değil. Burjuva siyasetin iktidara, egemene endeksli iki yüzlü boyutunu sergilemek çok daha önemli. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz günlerde çıktığı Akit TV’nin canlı yayınında yaşadıkları, karşılaştığı muamele ve kendisini savunma refleksleri, çarpıcı olduğu kadar bahsettiğimiz iki yüzlü boyutun hazin bir örneğine işaret ediyor.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı