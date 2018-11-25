Vedat İlbeyoğlu: Bol soğanlı bir yazı…

Kolay değil, memleketin başına bela bir “komployla”, enflasyon canavarıyla girişilmiş savaşın neferliğini yapmak. Seyyar satıcı garibanları kovalamaktan çok daha önemli ve ‘milli’ bir görev bu. Sürekli teyakuz halinde alışveriş merkezlerinde, fırınlarda, marketlerde, depolarda her daim gölge salmak, fahiş zamlara karşı “yetiş süpermen” demesine gerek kalmadan vatandaşın imdadına yetişmek, yanında bulunmak…

Şu, asla ‘kriz’ denilmeyecek ama her ne hikmetse enflasyonu (resmi rakamlarla) yüzde 25’lere vurduran ‘ekonomik komplo’yla çatışıyor zabıta güçleri. Enflasyon ‘sahada’ zabıtaya havale!

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı