Vedat İlbeyoğlu: Barış ve barışçılığın zerresinin sızdırılmadığı bir ‘Zafer Bayramı’ kutlansa ne, kutlanmasa ne?

“Zafer Bayramımızı yasaklıyorlar” söylemli itirazın, iktidarı çok rahatsız ettiği söylenebilir mi? Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de ‘bedel ödetiriz’ ajitasyonuyla yapılan askerî gösterilerin yanında hükmü nedir ki bu ‘bayramımızı isteriz’ muhalefetinin!

Mesele, ‘Zafer’ denilenin bugüne bıraktığı gerçekliği ve ‘barış düşmanlığını’ birlikte tartışabilmektir. Bu haliyle, ‘Zafer Bayramı’ da ‘Barış Günü’ de halkın dünyasından çoktan kopmuş ve adeta ‘afetleşmiş’ bir düzenin aynaları olabilir ancak.

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Barış ve barışçılığın zerresinin sızdırılmadığı bir ‘Zafer Bayramı’ kutlansa ne, kutlanmasa ne? Oysa barış mücadelesi, ‘barış’ı ihtiyaç kılan koşulların değiştirilmesinin mücadelesiyse eğer, ’30 Ağustos Zaferi’, barış mücadelesinin de zaferi sayılmalıydı, değil mi? Ne gezer; işgal güçleri yenildi ama çok geçmeden ‘işgalci düşmanlar’ yerini ‘iç düşmanlar’a bıraktı! Birlikte ‘zafer’ kazanılanlar ‘düşman’ sayıldı. ‘Türk devletinin ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü…’ şeklinde kurulan ‘güvenlik’ ayetine bağlandı bütün ezberler. Hak ve özgürlüklerden söz etmek, ‘yıkıcılık ve bölücülük’ babında karşılık buldu.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı