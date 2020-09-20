Vedat İlbeyoğlu: Bahçeli kimi eleştiriyorsa o doğru yoldadır

Bahçeli’nin dilinden dökülen ‘şiddet’, TTB’nin ne kadar doğru yaptığının da bir göstergesi aynı zamanda. Kulakları çınlar mı bilemeyiz, Yalçın Küçük, adına ‘Süleyman hep Başbakan’ şarkısı da yapılmış Demirel için mealen şöyle demişti: “Yolumu bulmakta zorlandığım zamanlar Demirel’e bakıyorum, o ne diyorsa tersini yapıyorum.” TTB dahil, bu ülkenin ilericileri, demokratları, devrimcileri açısından da Bahçeli (elbette partisi ve ortağı olduğu iktidar) bu türdendir işte. Ne diyorsa tersi esas alınmalı. Kimi eleştiriyorsa o doğru yoldadır. Kime saldırıyorsa o rahat olabilir. Ama bu ‘rahatlık’ doğru yolda olma rahatlığıdır, fazlası değil. Yoksa, her şeyden önce, Bahçeli dediğim dedikçi bir iktidarın ortağıdır. Onun hedef göstermesi daha çok zahmet, çile ve baskıya hazır olunması demektir.
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