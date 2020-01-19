Vedat İlbeyoğlu: Açıkça bir ‘milli mutabakat’ cinayetine kurban edilmişti Hrant

Bugün 19 Ocak…

Hrant Dink’in katledilişinin üzerinden tam 13 yıl geçti.

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‘Hrant’ın arkadaşları, kardeşleri’ olarak yine anacağız onu. En son yazısında, “Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görüyorum ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz…” diye yazan Hrant’ı…

Naif insan; ülkesine, insanlarına böylesi bir kötülüğü yakıştıramıyordu demek ki.

Şimdi, 13 yıl geçmişken üzerinden, dönüp geriye baktığımızda çokça değişikliğin yaşandığı ülkede, Hrant’ın katlinden hareketle ortaya çıkan gerçekliklerin ise hiç değişmediğini, bilakis daha da netleştiğini görüyoruz. Açıkça, bir ‘milli mutabakat’ cinayetine kurban edilmişti Hrant.

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Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı