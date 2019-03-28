Vedat Bilgin: Neye oy vereceğiz?

Bu seçimde kime, hangi adaya oy verilecek olmasından daha önemlisi, neye oy verileceğidir. Bugün, Mahalli İdareler seçimidir, kasabayı, ilçeyi, ili hangi belediye başkanı yönetsin diye düşünülemez çünkü hangi siyasi tercihin yapıldığının tarihi olarak öne çıktığı önem kazandığı bir aşamadan geçiyoruz.

O halde bu seçimde neye vereceğiz sorusunun cevabı açıktır: Türkiye’ye yönelen tehditlere karşı ortaya konulan siyasetin milletçe sahiplenildiğini göstermek için oy vereceğiz, Türkiye’nin boyun eğdirilemeyeceğine, varlığına, birliğine, kısaca bağımsızlığına oy vereceğiz.

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Vedat Bilgin’in yazısı

