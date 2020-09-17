‘Veda sahnesi’ni 10 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunarak müze bahçesine taşınan, Roma döneminden kalma ‘veda sahnesi’ni bu yıl 10 bin kişi ziyaret etti. Kaya parçası üzerinde, tokalaşan bir kadın ve erkeği betimleyen kabartma bulunuyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adıyaman Müzesi’nin müdürü Mehmet Alkan, Tütenocak köyünden getirilen kayaya ilginin arttığını belirterek şunları söyledi:

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“Müze bahçesine getirdiğimiz kabartma üzerinde veda sahnesi bulunmaktadır. Kabartmadaki giysilere baktığımızda Roma dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaretçilerimizin ilk olarak veda sahnesini inceleyip daha sonra müzeyi ziyaret ediyor. Adıyaman’a gelen tüm ziyaretçileri müzemize ve veda sahnesini incelemeye bekliyoruz.”

Ziyaretçiler, ‘veda sahnesi’ önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.