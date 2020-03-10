Ve ‘corona’ Türkiye’de… Bakan: Tanı erken konuldu, bulaşmışsa çok sınırlı

Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Tanı erken konuldu, bulaşmışsa çok sınırlı

Açıklama gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

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Bakan, “Tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır”

Hasta bir erkek ve genel durumu iyi

Koca şunları söyledi: “Size üzücü ama ürkütücü olmayan haberi duyurmak istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır.”

Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değil

Bakan şöyle devam etti: “Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Hastane ve sağlık personeli hazırlıkları çok önceden bitirilmişti. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.“

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Koca uyarılarını da yineledi: “Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Anahtar kelimemiz 14’tür. Yurt dışından dönenler 14 gün kendini izole etsin. 14 korunma kuralına da uyulmalı. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.”

Koca öğlen saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Corona’nın Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek” demişti.

Çin’in Wuhan bölgesinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsünden bugüne kadar