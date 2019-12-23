Vatman fenalaşıp kontrolü kaybedince yolcular telefonla ‘talimat’ alıp tramvayı durdurdu

Almanya’nın Bonn kentinde, dün, seyir halindeki bir tramvayın vatmanı fenalaştı. Tramvayın hızlandığını ve vatmanın kontrol edecek durumda olmadığını fark eden yolcular kabinin camını kırarak durdurmayı başardı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Vatmanın tramvayı kontrol edemediği anlaşılınca panik yaşandı. Acil durumlarda kullanılacak fren işe yaramadı. Bunun üzerine iki yolcu vatmanın bulunduğu bölmeden içeri girdi. Vatmanın kendinde olmadığını görünce tramvayı durdurma görevi onlara düştü. Bir başka yolcu tramvayı işleten ulaşım şirketini arayarak telefonda ‘talimat’ aldı. Kabindeki iki yolcu da bu talimatlara uyarak tramvayı durdurdu.

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Tramvayı durdurmayı başaran ikili kentte ‘kahraman’ ilan edildi. Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan, “Yapılması gereken gayet soğukkanlı ve doğru şekilde yapıp hayat kurtardılar” dedi.

Vatmanın hastaneye kaldırıldığı belirtilirken özellikle frenin neden çalışmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldı.