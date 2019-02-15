Vatikan’ın Fransa büyükelçisine cinsel saldırı soruşturması açıldı

Vatikan’ın Fransa büyükelçisine Paris belediyesinde erkek bir yetkiliye sarkıntılık etmesi gerekçesiyle cinsel saldırı soruşturması açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Le Monde gazetesindeki habere göre savcılığa yakın kaynaklar 2009’dan bu yana başkent Paris’te görev yapan ve Papa Francis’e diplomat olarak hizmet eden 74 yaşındaki Vatikan Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında cinsel saldırı soruşturması açıldığını belirtti.

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Habere göre Ventura, geçen 17 Ocak’ta Paris belediye binasında belediye başkanı Anne Hidalgo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl etkinliğinde bir adama sarkıntılık etmekle suçlanıyor. 24 Ocak’ta belediye başkanının makamına yapılan resmi şikayetin ardından Vatikanlı diplomat hakkında soruşturma açıldı.



