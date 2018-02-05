Vatikan’da ‘OHAL ilanı’: Erdoğan ziyareti sırasında eylem yasak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katolik Hristiyanların dini merkezi Vatikan’ı ziyaret etmesiyle eş zamanlı olarak Roma kent merkezinde eylemler yasaklandı.

Erdoğan, bugün Papa Francesco’yla görüşmek üzere Vatikan’da. Ziyaret, 59 yıl sonra Türkiye’den cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret.

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Türkiye’yle Vatikan’ın diplomatik ilişki kurduğu 1960’tan bu yana da ilk ziyaret olacak.

3 bin 500 polis iş başında

Erdoğan’ın ziyareti için kentte sıkı önlemler alındı. İtalya’nın Roma kentinde bugün 3 bin 500 polis cumhurbaşkanını koruyacak.

İtalyan yetkililer dün geceden başlamak üzere 5 Şubat akşamına kadar 24 saat olmak üzere kent merkezinde tüm etkinlikleri yasakladı.

AFP’nin haberine göre kentteki PYD yanlısı gruplar ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı eylem yapacaklarını duyurdu. Eyleme 200 kişinin katılması bekleniyor.

Eylemin Vatikan’ın merkezine pek uzak olmayan bir bölgede yapılacağı açıklandı.

Türkiye, Suriye’nin Afrin kentindeki PYD hedeflerine karşı 20 Ocak’ta kapsamında bir harekat başlatmıştı. Her ne kadar Türkiye’de gösterilere müsaade edilmese de Avrupa’da bazı kentlerde PYD yanlısı gruplar operasyonu protesto ediyor.

Eylem yapacak gruplar ‘Afrin’de insanlık suçu işlendiğini’ iddia etti.

Türkiye’de darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL şimdiye dek altı kere uzatıldı. Eğer tekrar uzatılmazsa 19 Nisan’da son bulacak.