Vatikan’da göçmenler ve mülteciler için heykel dikildi: Bedeli hep yoksullar ödüyor

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda göçe zorlanan halkları temsilen bir heykel dikildi. Dünya Mülteciler Günü kapsamında heykelin açılışını yapan Papa Francesco, “Savaşlarda ve sürgünlerde bedel ödeyenler hep küçükler, yoksullar, savunmasız durumdakiler” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Kanadalı heykeltıraş Timothy Schmalz tarafından yapılan heykelde, melek kanatlı bir teknede tarihin farklı dönemleri ve dünyanın farklı yerlerinden sürgün edilen 140 insan figürü görülüyor.

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Nazi döneminde Almanya’dan kaçan Yahudiler de bugün savaştan kaçan Suriyeliler de heykelde temsil edilen gruplar arasında.

400 yıldan uzun süredir dikilen ilk heykel

Tarihi Aziz Petrus Meydanı’na 400 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir heykel dikildiği belirtiliyor.

Heykelin açılışını bir grup göçmenle birlikte yapan Papa Francesco, bronz ve kilden yapılan bu heykelin ‘farklı kültürler ve farklı tarihi dönemlerden bir grup göçmeni tasvir ettiğini’ söyledi.

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Heykeltıraş Schmalz, Aziz Petrus Meydanı’ndaki kolonlarda yer alan 140 aziz heykelinden hareketle kendi heykelinde de 140 figüre yer verdiğini belirtti. Heykeltıraş, bu 140 figür arasında Afrikalı, Müslüman, Yahudi, Sih gibi farklı grupların bulunduğunu vurguladı.

‘Ayrıcalık sahiplerinin menfaatleri için adaletsizlikler yapılıyor’

Tarihi meydanda yaklaşık 40 bin kişiye seslenen 83 yaşındaki Arjantinli din adamı, ‘dünyanın gittikçe elitistleşerek azınlıklara karşı daha da acımasızlaştığını’ savundu.

Ayrıcalık sahibi bir azınlığın menfaatlerini korumak amacıyla tüm dünyada adaletsizlikler yapıldığını söyleyen Papa Francesco şöyle devam etti: “Savaşlar dünyanın belli bölgelerinde yaşanıyor ama bu savaşları mümkün kılan silahlar diğer bölgelerde üretilip satılıyor. Bölgelerde yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen mültecileri sonrasında kabul etmek istemiyorlar. Bedel ödeyenler hep küçükler, yoksullar, savunmasız durumdakiler oluyor.”

Papa, 2017’de başkanlık kampanyası sırasında Meksika sınırına göçmen ve mültecileri engellemek için duvar örme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a köprüler değil duvarlar yapmaktan bahseden bir kişinin Hıristiyan olamayacağını söylemiş, Trump ise bir papanın inancını sorgulamasını ‘utanç verici’ diye nitelemişti.